Grâce à Ted Lasso, le tourisme explose à Richmond ! (et les selfies aussi)

la porte d'entrée de l'appartement de Ted Lasso [11A Paved Court] commence à rivaliser avec la place de Bridget Jones à Notting Hill pour ses selfies

Et ce dernier n'en a pas fini de séduire les foules. Contrairement à l'AFC Richmond, la ville éponyme existe bel et bien à Londres.En effet, la série a littéralement boosté la fréquentation sur la région, Et le résultat est une augmentation du tourisme. Et Gareth Roberts (leader dude préciser :! Pour ceux qui préféraient la capitale,, le QG de l'entraineur, bénéficie aussi de l'engouement.