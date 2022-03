Trois mois d'Apple TV+ offerts aux possesseurs d'une PS4 (6 mois pur la PS5)

Pour activer l'offre (détails ici pour la PlayStation 4 et là pour la PlaySation 5), il faudra télécharger l'application Apple TV depuis la console, puis entrer votre identifiant et mot de passe Apple ID, et les (trois ou six) mois gratuits seront automatiquement crédités (puis l'abonnement à 4,99€ sera prélevé, sauf si l'utilisateur annule le renouvellement automatique).pour tous les possesseurs d'une PlaySation 4 ou d'un PlayStation 5 ayant un Apple ID avec une méthode de paiement associée, y compris si une période d'essai est en cours. L'offre ne fonctionne toutefois pas pour les abonnés à Apple One.