Efx Fragments : un nouvel effet inspiré de la synthèse granulaire chez Arturia

. Au menu, trois modes (texture, Rythmic et Classic) et de nombreux réglages permettant de moduler l'intensité de l'effet, la durée de la mémoire tampon, la largeur stéréo et la tonalité, ainsi que deux emplacements pour des effets supplémentaires, des réglages de panoramique et un séquenceur pas à pas.Il sera possible de l'appeler au sein de votre STAN (pour Station de Travail Audio Numérique, ou DAW dans la langue de Thom Yorke) de prédilection sous la forme d'un plug-in au format Audio Units, VST2/3 et AAX. Une version de démonstration gratuite est également proposée sur le site d'Arturia ainsi qu'un pack comprenant Efx Fragments et FX Collection 2 pour 299 euros au lieu de 399 euros. Le logiciel nécessite un Mac avec un processeur Intel Core i5 ou M1, 4 Go de RAM, 2 Go d'espace de stockage libre et macOS 10.13 minimum.