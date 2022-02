Sony présente ses étonnants écouteurs ouverts LinkBuds à 199€

conception à anneau ouvert

Transparence permanent

Les LinkBuds (wow, Sony ne s'est pas fendu d'un énième WF-XXXXXMX, félicitations au service marketing^^), permettant aux sons environnants d'entrer directement dans le conduit auditif. Uneselon Sony, qui est donc l'exact opposé d'un modèle soignant l'isolation passive, ou proposant l'annulation active du bruit ambiant (ANC). Les écouteurs offriront donc une sorte de mode, parfait si vous devez garder une oreille sur votre environnement.Les LinkBuds ne sont pas non plus des intra-auriculaire et l'anneau contenant le haut-parleur viendra donc s'ajuster juste devant le conduit (Sony fournit quatre tailles d'embouts en silicone permettant de trouver le maintien adéquat pour chaque utilisateur), et. Les LinkBuds embarquent des haut-parleurs en anneau de 12 millimètres, une certification IPX4, et offrent une autonomie de 5,5 heures, poussée à presque 18 heures via le boitier de charge disposant d'un port USB-C mais pas de la charge sans fil.