Un baroud d'honneur pour la Beats Pill+, habillée par Stüssy

et reprend la fiche technique du modèle de base. Pour rappel, Depuis le début de l'année, la petite enceinte Bluetooth présentée en 2015 et vendue 199,95 euros n'est plus disponible au catalogue de l' Apple Store (une version XL commercialisée environ 300 euros avait également été proposée). La Pill+ était en développement lors du rachat de Beats par Apple pour 3 milliards de dollars. L'enceinte se rechargeait via un port Lightning (se qui renforçait son appartenance à l'univers Apple), offrait 12 heures d'autonomie pour 3 heures de charge, et deux utilisateurs pouvaient se connecter simultanément.(le marché actuel permettant de trouver nettement mieux pour moins cher)à un tarif encore inconnu (mais certainement proche des 199 euros du modèle de base).