Une barre de son Dolby Atmos et AirPlay 2 à 999€ chez Bowers & Wilkins

La nouvelle venue répond au doux nom de Panorama 3 et sera lL'appareil mesure 1210x140x65 millimètres pour 6,5 kg sur la balance, arbore le design anguleux et reconnaissable de la marque, et embarque également 13 haut-parleurs (dont deux woofers de 100 millimètres sur la partie supérieure pour la gestion des basses, 3 tweeters de 19 millimètres, 6 haut-parleurs pour le médiums/basses et 2 haut-parleurs de 50 millimètres pour les effets Dolby Atmos), une amplification de 400W, ainsi que du Bluetooth 5 avec les codecs SBC, AAC et aptX Adaptive,La barre de son est également compatible avec le Dolby Digital True HD, le Dolby Digital+, Spotify Connect, AirPlay2 et Alexa, et propose un port HDMI eARC, un port Ethernet, une entrée optique, et un port USB-C (réservé à la maintenance).