IK Multimedia offre l'émulation de l'ampli MESA/Boogie Triple Rectifier

High Gain

(y compris de la version gratuite AmpliTube Custom Shop)ainsi que du corps 4x12 Recto Traditional Slant. Ce modèle d'amplificateurà trois canaux a été lancé en 1989 et a ensuite été très fréquemment utilisé en studio pour obtenir des sons de guitares agressifs. L' émulation a été conçue en partenariat avec le constructeur d'amplificateurs et approuvée par l'équipe MESA/Boogie.Pour en profiter,, avant de retrouver le logiciel au sein de l'application IK Product Manager. AmpliTube 5 est disponible sur le site officiel d'IK Multimedia à partir de 179,99 euros pour la version SE, 359,99 euros pour la version de base, et 419,99 euros pour l'itération Max. Une version gratuite Custom Shop est également proposée. L'application nécessite une machine avec un processeur Intel Core 2 Duo, 4 Go de RAM, macOS 10.10 minimum et 3 Go d'espace de stockage libre.