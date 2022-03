De nouveaux écouteurs avec un mode Transparence à 79€ chez Skullcandy

Hey Skullcandy

Stay-Aware

Les nouveaux venus répondent au doux nom de Grand True Wireless (la firme disposait d'un casque à ce nom au catalogue en 2015) et embarquent des haut-parleurs de 6mm, du Bluetooth 5.2 (le constructeur ne précise pas les codecs disponibles), une certification IP55,, la compatibilité Spotify Tap, la possibilité de mettre à jour les écouteurs via l'application dédiée et de partager de l'audio avec un ami, ainsi qu'un modepour garder une oreille sur votre environnement.Niveau autonomie, Skullcandy annonce 9 heures d'écoute via les écouteurs, poussées à 40 heures via le boitier de charge doté d'un port USB-C (mais pas de charge sans fil, ce qui est compréhensible vu le tarif serré).(ou sur liste officiel à 79,99 euros avec 6,99 euros de frais de port pour la France.