Un subwoofer sans fil pour un kit 5.1 compatible AirPlay 2 chez Denon

Le nouveau venu répond au doux nom de Denon Home Subwoofer et revêt une robe sobre en accord avec le reste de la gamme Home du constructeur.(330 x 373 x 330 millimètres) pour un poids de 12,5 kg sur la balance. Ce subwoofer pourra se marier avec la barre de son Home 550 compatible Dolby Atmos et DTS:X 3D, et/ou avec les enceintes 150,250 et 350 afin de créer un système home cinema puissant et entièrement sans fil.Le caisson Home Subwoofer est compatible avec l'Assistant Google, Alexa, Amazon Music HD, Spotify, AirPlay 2, ainsi qu'avec le protocole maison permettant l'écoute multiroom HEOS.. Les Denon Home 150, 250, 350 et 550 sont quant à elles déjà disponibles aux tarifs de 249,99 699 et 599 euros La barre de son Denon Home 550 Dolby Atmos AirPlay 2 à 599€ au lieu de 649€