Traktor Pro 3.5.3 gère mieux Rosetta 2 (support natif des M1 au 3ème trimestre)

La firme allemande Native Instruments déploie la mise à jour 3.5.3 pour Traktor Pro, son logiciel dédié aux DJs, afin de(la couche d'émulation permettant d'exécuter un programme x86 sur Apple Silicon) et apporter la compatibilité du logiciel avec Native Access 2 (uniquement pour les abonnés à Komplete Now pour le moment) pour les Mac M1. La firme ajoute que ses équipes planchent sur la prise en charge native des puces M1/M1 Pro/M1 Max et M1 Ultra pour Traktor Pro et que le déploiement de la mise à jour est prévue pour le troisième trimestre 2022.