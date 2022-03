Numa Player : l'instrument virtuel de Studiologic est gratuit sur macOS, iOS et iPadOS

(Pianos acoustiques, Pianos électriques type Fender Rhodes/Wurlitzer, Claviers et Cordes) sous la forme d'un logiciel autonome et via un plug-in au format Audio Units 2/3 ou VST3 qu'il sera possible d'appeler au sein de votre STAN (pour Station de Travail Audio Numérique) de prédilection que ce soit sur Mac/Pc ou sur une application compatible sur smartphone et tablette. L'instrument virtuel de Studiologic comprend également une section proposant plusieurs effets (EQ 3 bandes, chorus, phaser, flanger, trémolo, délai, wha-wha, compresseur/limiteur, réverbération et distorsion).Le programme nécessite 334,2 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone iPad , iPod touch sous iOS/iPadOS 12.0. Pour la version pour Mac et PC, il faudra se rendre sur la page officielle , et disposer d'une machine avec 4 Go de RAM sous macOS 10.9 minimum.