Roli présente son clavier Seaboard Rise 2 à 1299€

Depuis 2013 et son premier clavier 88 touches qui avait marqué l'industrie, Roli permet aux musiciens d'explorer de nouvelles manières de jouer avec les claviers au look futuriste de la gamme seaboard, offrant des touches sensibles à la pression, permettant d'insuffler davantage d'émotions dans le jeu. Aujourd'hui,. Le nouveau venu dispose d'une surface revue, faisant tout l'attrait du modèle avec ses, offrant un jeu expressif, facilitant la variation de la hauteur d'une note, ou encore la maitrise d'effets, le tout étant très difficile à obtenir sur un clavier traditionnel.Le Seabaord Rise 2 profite d'un port USB-C et d'un châssis en aluminium conçu pour résister aux tournées, ainsi que des suites logicielles Roli Studio et Equator2 MIDI Polyphonic Expression (MPE).avec de premières livraisons prévues pour le mois d'octobre prochain.