Une version Sport pour les écouteurs True Wireless de Sennheiser

Après son rachat par la société suisse Sonova, la division grand public de Sennheiser continue donc de décliner sa gamme avec de nouveaux venus répondant au nom de Sport True Wireless et reprenant le design des écouteurs et du boitier de charge des CX True Wireless (actuellement proposés en promotion à 89 euros au lieu de 129 euros) et CX Plus (version avec ANC, également en promotion à 149,99 euros Les Sport True Wireless proposent donc des ailettes (quatre modèles sont livrés) assurant un meilleur maintien ainsi que la fonctionnalitéliée aux différents embouts et préréglages (Aware EQ et Focus EQ) permettant de plus ou moins s'isoler du monde extérieur pendant l'entrainement. Pour le reste, les écouteurs conservent les haut-parleurs maison TrueResponse de 7 millimètres, le Bluetooth 5.2 avec les codecs SBC, AAC et aptX, et une autonomie de 9 heures, poussée à 27 heures via le boitier de charge doté d'un port USB-C. Attention, ces écouteurs font l'impasse sur l'annulation active du bruit ambiant (ANC) et le boitier n'est pas compatible avec la charge sans fil. Les Sennheiser CX Plus avec ANC à 149,99€ au lieu de 159,90€