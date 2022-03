Des écouteurs CX Plus SE au look revu avec ANC à 179€ chez Sennheiser

nouvelle surface mate brossée

Transparent Hearing

Les CX Plus proposent toujours un design très proche des CX 400BT/CX True Wireless () commercialisés l'année dernière,. Les écouteurs embarquent lla mise en pause automatique lorsque l'utilisateur retire un écouteur, les haut-parleurs TrueResponse de la marque, conçus et fabriqués au siège de l’entreprise en Allemagne, du Bluetooth 5.2 avec les codecs SBC, AAC, aptX et aptX Adaptive, ainsi qu'une interface tactile et deux microphones par écouteur. Le constructeur évoque une autonomie de 8 heures pouvant être prolongée jusqu’à 24 heures grâce à l’étui de charge fourni.Les nouveaux venus sont certifiés IPX4 et seront livrés avec quatre paires d'embouts différents. Il sera également envisageable de n'utiliser qu'un seul écouteur, que ce soit le gauche ou le droit.Si cette finition Special Edition (qui ne change pas vraiment la donne) ne vous attire pas, la version de base des CX Plus (dont vous pouvez retrouver notre test ici ) est actuellement en promotion à 139,99 euros au lieu de 159,90 euros.