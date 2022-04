Sennheiser lance ses écouteurs Momentum TW3 avec ANC à 249€

, comme le prouve cette troisième génération de Momentum True Wireless. La firme conserve le très joli boitier recouvert de tissu mais dans un format encore plus compact, avec la charge sans fil (absente des générations précédentes alors que le tarif était élevé) et un port USB-C désormais à l'avant, et propose des écouteurs au design plus moderne.Les écouteurs embarquent les haut-parleurs maison de 7 millimètres, du Bluetooth 5.2 (mais toujours pas de connexion multipoint permettant d'appairer deux périphériques simultanément, comme un smartphone et un ordinateur) avec les codecs SBC, AAC et aptX Adaptive, la réduction active du bruit ambiant (ANC) avec un mode adaptant la puissance du traitement en fonction de l'environnement, trois microphones par écouteurs, une certification IPX4 et une autonomie de 7 heures poussée à 21 heures via le boitier de charge.