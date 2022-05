Une nouvelle platine vinyle Bluetooth avec haut-parleurs intégrés chez Muse

anciens

La Muse (marque appartenant à New One) MT-106 BT et propose une platine compacte (130 x 321 x 410 mm pour 4 kg sur la balance) au design vintage agréable et embarquant deux enceintes intégrées (le fabricant ne donne pas les dimensions) développant 2x5W ainsi qu'une sortie stéréo RCA pour profiter d'un système de diffusion externe et un port USB.La platine permettra de lire les formats 33, 45 et 78 tours, de mettre à profit le port USB pour la lecture et l'encodage, de profiter du Bluetooth pour diffuser de la musique sur les enceintes intégrées depuis un appareil compatible, d'une entrée auxiliaire et d'une sorite stéréo en RCA afin de relier un système ou des enceintes amplifiées. N'en déplaise aux audiophiles, la multiplication de ce type de produit doit certainement refléter une demande de la part du public, qui sera peut-être attiré par un tarif accessible, avant d'éventuellment passer sur des appareils plus haut de gamme (les plusexpérimentés se rappelleront avec horreur de ces effroyables mange-disques en plastique flashy destructeurs de vinyles).