Un pack d'extensions pour Massive X pensé pour l'EDM chez Native Instruments

avec les nappes et mélodies de synthétiseurs du pack Charge, des textures, rythmes et atmosphères avec 150 préréglages du pack Beam, et basses profondes afin de souligner le rythme via le pack Bump. Le pack d'extensions accompagne la dernière mise à jour de Massive X apportant le nouveau module Bass. Enhancer permettant de booster les fréquences graves en les séparant du reste du spectre.Pour rappel, Massive X est le successeur d'un des synthétiseurs virtuels les plus populaires de l'éditeur. Massive X s'offre une nouvelle section dotée de deux oscillateurs avec 170 tables d’ondes. 10 modes différents pour les oscillateurs, chacun avec ses propres sous-modes, permettent de créer une infinité de sons. Les paramètres et effets habituels seront de la partie, et les utilisateurs apprécieront le routing entièrement revu. Pour fêter la sortie de ces nouveautés, N(soit 58 euros ) jusqu'au 16 mai prochain.