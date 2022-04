Un instrument virtuel pour des créations sonores évolutives chez Native Instruments

LORES est le nouvel instrument virtuel de la gamme Evolution Series permettant de créer des compositions évolutives grâce aux. Le nouvel instrument virtuel de Native Instruments sera donc utile pour souligner un moment tragique, rendre tonitruante une scène d'action, ou encore faire monter la tension et accompagner le suspens à l'image, avec des fonctions de design sonore poussées et des effets adaptés.. LORES comprend 373 préréglages, et nécessite la dernière version Kontakt (6.7) ou la version gratuite Kontakt Player et 72,3 Go d'espace de stockage libre sur un Mac doté d'un processeur Intel Core i5 ou d'une puce Apple Silicon, de 4 Go de RAM (6 Go chaudement recommandés) et tournant sous macOS 10.14 minimum.