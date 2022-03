Playbox : un instrument virtuel laissant parler hasard et créativité chez Native Instruments

Ce dernier devra combiner les possibilités de six cubes (représentant les synthétiseurs, les instruments acoustiques, les basses, les voix, les bruits et jusqu'à 450 samples personnels qui pourront être importés au sein de l'application) afin de laisser faire le hasard et d'obtenir des sons inédits qui pourront alors faire naitre l'inspiration. De plus, les samples importés seront automatiquement adaptés aux accords joués par le logiciel. Playbox peut se lancer de manière autonome ou être appelé au sein de votre STAN de prédilection sous la forme d'un plug-in via Kontakt.(il faudra débourser 199 euros après le 24 avril). L'instrument Komplete comprend 905 samples ainsi que 1 301 préréglages, et nécessite la dernière version Kontakt (6.7) ou la version gratuite Kontakt Player et 1,2 Go d'espace de stockage libre sur un Mac doté d'un processeur Intel Core i5 ou d'une puce Apple Silicon, de 4 Go de RAM (6 Go chaudement recommandés) et tournant sous macOS 10.14 minimum.