Dynaudio présente ses jolies enceintes connectées Focus (comptez 5000€ minimum)

des entrées numériques coaxiales et optiques ainsi que des connexions analogiques

La firme Dynaudio sait faire dans le haut de gamme luxueux, aucun doute là-dessus, comme avec le système Puccini équipant certaines Bugatti Veyron, etqui viendra prendre la relève des Focus XD. La gamme se décline en trois modèles, les Focus 10, 30 et 50, embarque évidemment des haut-parleurs (dont le célèbre tweeter Cerotar) et amplificateurs maison, affiche des finitions exemplaires, comme le cerclage en aluminium des haut-parleurs ou la fonctionnalité adaptant automatiquement le rendu en fonction de la présence ou non des grilles de protection (la détection est automatique).Dynaudio fournit les c aractéristiques techniques détaillées de chaque version sur son site officiel, et annonce que toutes les Focus commutent automatiquement les entrées en fonction de la source en cours d'utilisation, proposent, une sortie subwoofer avec trigger, un port Ethernet, et qu'elles sont compatibles AirPlay 2, Dirac Live (pour les calibrer), Bluetooth, Spotify Connect, TIDAL Connect, Google Chromecast, Qplay, UPnP, Netradio et Roon, et que les utilisateurs pourront compenser indépendamment la position de chaque haut-parleur dans leur pièce depuis l'application dédiée. D(White High Gloss, Black High Gloss, Walnut Wood et Blonde Wood)