Røde améliore sa table de mixage Rodecaster Pro

La nouvelle itération de l'interface audio Rodecaster Pro s'adresse aux créateurs, que ce soit pour l'élaboration de podcasts, du streaming de jeux vidéo ou des enregistrements de musiciens.(309 x 273 x 83 millimètres pour 1960 grammes sur la balance)(contre 8 sur la version précédente, mais la nouvelle version dispose de 3 faders virtuels)., six pads permettant de lancer des samples audio, des effets des commandes MIDI ou des automations, quatre sorties pour les casques et deux sorties générales, une puce de traitement émulant les effets Aphex (avec entre autres, les Aural Exciter, Big Bottom et le compresseur/limiteur Compellor), du Bluetooth et du Wi-Fi, un port Ethernet, et(nécessitant une alimentation de 30W par la machine hôte)(une fonctionnalité fort pratique offrant 2 entrées /16 sorties pour la première machine, 2 entrées/2 sorties pour la seconde) et un port microSD pour le stockage en locale des enregistrements.