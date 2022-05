Music MiniPlayer permet de retrouver le mini lecteur d'iTunes 10 sur Mac !

Comme son nom l'indique, il s'agit très exactement d'un, qui fonctionne en parallèle de l'app Musique et permet de retrouver l'. Attention toutefois, ce n'est pas vraiment un lecteur de musique en soi, mais plutôt un utilitaire distinct qui s'interface avec l'application Musique de macOS. Le résultat est toutefois fortAprès avoir donné les autorisations nécessaires à l'application, on peut utiliser ce lecteur. Les fonctions sont basiques : avec des boutonsou encore avoir accès à des détails sur la chanson, l'album et l'artiste en cours de lecture. On peut également le déplacer où l'on veut sur son écran ou encore leles autres logiciels utilisés, histoire de l'avoir toujours sous la main