Djay Pro 4.0 prend en charge le contrôle via les platines vinyle DJ analogiques sur iOS et macOS

La nouvelle version numérotée 4.0 de Djay prend désormais en charge le DVS (Digital Vinyl Control) qui, et ce sur macOS et iOS/iPadOS. L'éditeur va plus loin en proposant des vinyles de contrôle disposant d'une face B avec 3 plages permettant grâce aux performants algorithmes d'apprentissage automatique Neural Mix de la firme de lire en temps réel la version originale du titre, une version instrumentale, ou une version a cappella.(iOS/iPadOS et macOS Intel/ARM) et apporte également une interface améliorée. L'abonnement Pro est à 6,99 euros par mois, ou 49,99 euros pour un an.et nécessite 249,3 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone iPod touch sous iOS 12.2 minimum, ou un Mac sous macOS 10.14.4.