60 heures d'autonomie pour le casque Momentum 4 de Sennheiser

inspiration audiophile

une dynamique, une clarté et une musicalité remarquables pour un son Hi-Fi de qualité supérieure

Le prochain casque haut de gamme de la série Momentum (la quatrième génération) de Sennheiser. Le nouveau venu disposera de haut-parleurs maison de 42 millimètres (une taille que l'on ne croise pas souvent) d'et offrant, tout en étant inclinés pour diriger le son vers les oreilles de l'utilisateur (ce qui est déjà plus commun).Le constructeur nous donne un très léger aperçu du design du casque et de la housse de transport qui ont été entièrement revus (avec le tissu que l'on retrouve sur les boîtiers très réussis des Momentum True wireless), et évoque une réduction active du bruit ambiant (ANC) de premier plan, ainsi qu'une très confortable autonomie de 60 heures (sans préciser les conditions, avec ou sans ANC).