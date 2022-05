Des True Wireless avec un émetteur TV chez Sennheiser

analogique ou numérique

Ambiant Awarness

Après son rachat par la société suisse Sonova (spécialiste des appareils auditifs et implants cochléaires), la division grand public de Sennheiser continue donc de décliner sa gamme avec(ou toute autre source via une sortie, sans plus de détails)L'utilisateur pourra ainsi profiter d'un volume séparé grâce à l'émetteur permettant d'adapter le niveau à ses besoins, de cinq niveaux de clarté de parole (jusqu'à 20 dB d'amplification) et du modeafin de rester conscient des sons ambiants et de garder une oreille sur son environnement. Les écouteurs, livrés avec plusieurs embouts et de petites ailettes facilitant le maintien, pourront également être mis à profit sur tout autre appareil compatible Bluetooth.