Finalement, recevoir plus d'enceintes Sonos que vous en aviez commandé est une aubaine

le client ne doit jamais avoir à payer pour des produits qui n'ont pas été commandés

n'ont pas à retourner les produits ayant légalement le droit de les conserver en tant que produits offerts

(et surtout payé)Un bug logiciel dans le système de Sonos a ainsi causé quelques surprises aux US,(ce qui a forcé le client à entreposer comme il le pouvait les cartons dans son appartement en attendant de savoir quoi en faire, avec à la clé une facture de plus de 15 000 dollars).Le problème semble se transformer en véritable aubaine puisque Sonos vient d'annoncer aux clients. En effet, la FTC (Federal Trade Commission) indique que, et qu'ils. Sonos avait bien tenté une autre approche dans un premier temps en remboursant les produits envoyés par mégarde et en fournissant un bon de retour, avant de se plier aux règles de la FTC.