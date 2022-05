Test Sonos Ray : que vaut la barre de son d'entrée de gamme de Sonos ?

Présentation

{"minus":"Aigus un peu faibles avec le réglage d'origine","featured":"false","price":"<a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.mac4ever.com\/gateway?pid=deeplink&mid=fn&ml=https%3A%2F%2Fwww.fnac.com%2FBarre-de-son-Sonos-Ray-Dolby-Digital-5-1-Noir%2Fa17019041%2Fw-4&st=article&sid=171151&said=52906&sp=www\" rel=\"nofollow\"> 299,99€<\/a>","overallGrade":"7","id":"5ej6xv","title":"Sonos Ray","plus":"Design sobre

Compact

Rendu satisfaisant

AirPlay 2","content":"Avec la Ray, Sonos propose une barre de son permettant de profiter de l'écosystème maison et d'AirPlay 2 pour 200 euros de moins que la Beam. Le rendu est satisfaisant (nettement mieux que les systèmes embarqués par la majorité des TV du marché) pour le tarif, et le système pourra évoluer grâce à l'ajout d'enceintes arrières et d'un caisson de basse (l'unique modèle est proposé à un tarif salé, mais cela pourrait bientôt changer)."}

La barre de son Sonos Ray est livrée dans une boite compacte et sobre comprenant, outre l'enceinte elle-même,(il faudra penser à ôter les capuchons protecteurs sur les connecteurs avant utilisation). Sonos soigne les détails et livre des câbles en accord avec la couleur de la barre de son (disponible en blanc ou en noir).La nouvelle barre de son de Sonos, aux côtés des Beam Gen2 et Arc. La Ray propose un format compact avec des mensurations de 559 x 95 x 71 millimètres (contre 651 x 100 x 68,6 mm pour la Beam) et un poids de 1,96 kg sur notre balance (2,8 pour la Beam et 6,25 pour l'Arc),(un système bass reflex est également de la partie), le tout piloté par quatre amplificateurs de classe D (sans que la puissance ne soit spécifiée, comme pour les Rolls-Royce, il faudra se contenter d'un). A titre de comparaison, la Beam propose quatre haut-parleurs elliptiques (dont deux situées aux extrémités afin d'offrir de l'ampleur et de gérer les rebonds ) épaulés par trois radiateurs passifs, ainsi qu'un tweeter placé au centre, et l'Arc 8 haut-parleurs elliptiques (dont deux aux extrémités et deux vers le haut pour la spatialisation verticale du Dolby Atmos) et trois tweeters.La personnalisation du rendu en fonction de la pièce d'écoute TruePlay (plus ou moins efficace en fonction de la complexité de la pièce, une pièce rectangulaire étant plus facile à gérer) est toujours de la partie, tout comme la pratique et efficace mise en avant des voix, le mode nocturne, l'interface tactile, la possibilité d'ajouter des enceintes surround et un subwoofer (issus du catalogue de la firme) et la prise en charge des formats audio PCM Stéréo, Dolby Digital 5.1 et DTS Digital Surround.(pas de port HDMI ARC/eARC comme sur ses ainées).La nouvelle venue dispose d'2 (la première itération disposait d'une grille en tissu, jolie mais plus salissante) et de l'Arc (la grille de cette dernière monte en gamme et est en aluminium) permettant d'uniformiser la gamme. Outre la taille, chaque modèle de la gamme de barre de son se différencie au premier coup d'œil par sa silhouette, avec un format tubulaire pour l'Arc, plus aplati pour la Beam et avec des bords coniques pour la Ray).en suivant les indications de l'application du constructeur.Une fois cela fait, l'application Sonos permettra(pour la lecture multiroom, ou encore pour la gestion via les assistants vocaux. Cette fonctionnalité nécessite une enceinte dotée d'un microphone -la Ray en est dénuée- comme une Sonos One, une Echo ou un Google Nest Home), d'accéder à la fonction TruePlay, au limiteur de volume, à l'égaliseur (graves et aigus de -10 à +10 et une fonction Loudness activée d'office), à l'activation/désactivation du voyant d'état et des commandes tactiles, à la synchronisation ou au décalage de l'audio si nécessaire, ainsi qu'à(seuls les modèles de Sonos sont compatibles).Au niveau du rendu,, avec un réglage de base offrant des basses plus que satisfaisantes (le Loudness est activé d'origine, il faudra penser à le désactiver si cet artifice vous dérange) avec une bonne dynamique et un certain contrôle, des médiums précis, et seuls les aigus semblent étonnamment un peu en retrait (j'ai personnellement désactivé le Loudness -une vieille habitude ^^- et ajouté un peu d'aigus, mais cela reste tout à fait subjectif) au sein du réglage d'usine. Les deux modes (accessibles depuis l'application) son nocturne (permettant de réduire automatiquement les grands écarts de volume afin de profiter d'un film d'action en pleine nuit sans devoir conserver la télécommande en main et ainsi préserver le sommeil des autres personnes du domicile) etmettant en avant les dialogues, ce qui n'est pas toujours le cas chez les concurrents. On regrettera toutefois que ces deux modes ne soient uniquement accessibles via l'application dédiée. Le niveau sonore généré par la barre de son reste impressionnant pour le format, et le volume maximal devrait être largement suffisant dans la plupart des cas, y compris pour des salons de taille moyenne (il faudra passer aux modèles de la gamme supérieure ou à un système traditionnel pour conserver un impact maximum dans un très grand volume ou pour une grande pièce dédiée, qui sont d'ailleurs rarement équipés d'une barre de son). La Sonos Ray pourra également servir à la diffusion de musique dans un salon (la comaptivlité AirPlay 2 est un bonheur dans ce genre de cas d'utilisation), et l'application permettra de gérer efficacement l'ajout d'enceintes supplémentaires du constructeur (en multiroom, ou encore pour configurer le rôle des enceintes surround qui pourront alors fonctionner en modeouselon les préférences de l'utilisateur, avec un volume différent pour la lecture de vidéos ou de musique).Ainsi, si l'écosystème Sonos vous intéresse et que le budget ne suit pas pour une Beam ou une Arc, la Ray devrait tout de même pouvoir vous satisfaire. Il sera de plus tout à fait possible de(par exemple des Sonos One ou SL)(une version moins chère pourrait arriver selon les rumeurs), le tout sans passer par un système traditionnel avec un pack amplificateur/enceintes et son lot de câbles.