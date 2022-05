Sonos : une barre de son à 299€, des Roam colorées, un contrôle vocal et un partenariat avec Lorde

une restitution fidèle des fréquences médium et des basses profondes

la voix est l'une des façons les plus naturelles de se connecter à la musique. Mais en discutant avec les utilisateurs, nous avons constaté que beaucoup d'entre eux craignaient que leur vie privée ne soit pas respectée et n'étaient pas satisfaits de la précision, de la rapidité et de la facilité d'utilisation des services vocaux existants. Sonos Voice Control offre aux utilisateurs l'expérience dont ils rêvaient, sans aucun compromis, et qui accorde une priorité égale à la rapidité, la précision et le respect de la vie privée

SOLARSYSTYM est un véritable voyage à l'intérieur de mon cerveau: les auditeurs sont au premier rang pour découvrir les chansons qui ont marqué ma vie. C'est un ensemble de formes, liées par la gravitation: une poignée de grandes planètes, des dizaines de planètes plus petites et des millions d'astéroïdes. Tous reflètent la lumière du soleil. Tous ces éléments qui ont modifié ma trajectoire pour le meilleur

(nous ne pouvons que vous conseiller l'écoute de sa discographie en débutant pour son excellent premier album Pure Heroine , au-delà du single Royals).La nouvelle barre de son Ray ressemble bien trait pour trait aux clichés publiés récemment sur le net en amont de la présentation officielle.aux côtés des Beam Gen2 et Arc. La Ray propose un format compact avec des mensurations de 559 x 95 x 71 millimètres (contre 651 x 100 x 68,6 mm pour la Beam) et un poids de 1,95 kg sur la balance, deux tweeters, deux mid-woofers garantissant, le tout piloté par quatre amplificateurs de classe D.La personnalisation du rendu en fonction de la pièce d'écoute TruePlay (plus ou moins efficace) est toujours de la partie, tout comme la mise en avant des voix, le mode nocturne, l'interface tactile, la possibilité d'ajouter des enceintes surround et un subwoofer (issus du catalogue de la firme) et la prise en charge des formats audio PCM Stéréo, Dolby Digital 5.1 et DTS Digital Surround.(pas de port HDMI eARC comme sur ses ainées)Sonos en profite également pour. Il sera ainsi possible d'opter pour les coloris Olive, Wave et Sunset en sus des traditionnels blanc et noir. Pour rappel, la Sonos Roam mesure 168x62x60 millimètres pour 430 grammes, embarque un haut-parleur oval et un tweeter, deux amplificateurs de classe H, un réseau de microphones avec annulation d'écho (mais l'enceinte ne permet pas de prendre les appels en mode mains libres), le Bluetooth 5.0, du Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac 2,4 et 5 GHz, des boutons pour contrôler la lecture, et des LED renseignant sur l'état de la batterie et sur les modes activés., Alexa et Google Assistant, le multiroom au sein de l'écosystème maison, une certification IP67, une autonomie de 10 heures, les modes Automatic Trueplay et Sound Swap, un port USB-C (5V/3A), et la charge sans fil (avec un chargeur tiers, ou le modèle magnétique de Sonos vendu seul 49 euros).(S2). Il suffira de direavant d'énoncer sa requête. Toutes les données seront traitées en local et le service sera compatible avec Sonos Radio, Apple Music, Amazon Music, Deezer et Pandora. Selon Joseph Dureau, Vice President de la division Voice Experience,Sonos Voice Control permet de lancer la lecture d'un titre en particulier, de gérer le volume et le passage au titre suivant/précédent, et de faire passer le son d'une enceinte (ou d'un groupe d'enceintes) à une autre (par exemple,).(avec la voix de l'acteur Giancarlo Esposito)Enfin, Sonos annonce un partenariat avec l'artiste Lorde qui partagera les chansons et les anecdotes qui ont marqué son parcours sur, sa station Sonos Radio. Selon la jeune femme,. La firme fera également gagner aux fans (via Sonos Radio) l'édition limitée d', un studio de design respectueux de l’environnement,