Un casque avec ANC mixant aluminium et cuir chez Master & Dynamic

Le nouveau Master & Dynamic MW75 est(qui englobe l'oreille)(ANC)(dont l'intensité sera modulée automatiquement en fonction du bruit ambiant, une technologie intéressante...lorsqu'elle fonctionne, mais le MW75 permet également de désactiver ce mode), de haut-parleurs de 40 millimètres recouverts de béryllium, le tout mis en valeur par l'aluminium et le cuir (de la peau d'agneau, et les coussinets sont remplaçables).Le MW75 dispose également de 4 microphones, de boutons physiques pour la gestion de l'ANC, de la lecture, du volume et des appels, ainsi que d'une application dédiée permettant d'activer/désactiver la détection automatique du port du casque par l'utilisateur et de mettre en place un égaliseur. Enfin, la firme annonce une autonomie confortable de 32 heures sans ANC (et 28 heures avec).