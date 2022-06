Des améliorations pour l'audio en Bluetooth sur les futurs AirPods ?

Ainsi, selon ShrimpApplePro . Le Bluetooth SIG avait présenté le Low Complexity Communication Codec (ou LC3) fin septembre 2020, indiquant que le codec offrirait un rendu de qualité supérieur tout en réduisant la consommation d'énergie. L'amélioration évoquée était toutefois comparée au codec SBC, offrant un rendu peu satisfaisant, souvent délaissé par les constructeurs de produits audio de qualité au profit de l'aptX de Qualcomm et de l'AAC. La démonstration (cliquez sur l'image ci-dessous) permet en effet d'apprécier la différence, y compris lorsque le SBC profite d'un débit supérieur.Sur les AirPods Max,, qui n'est actuellement disponible sur aucun appareil de la gamme AirPods. Cette version du Bluetooth sera certainement supportée par les prochains écouteurs et casques d'Apple, permettant alors de tirer parti du LC3. Ce codec ne suffira pas pour concurrencer Qualcomm et son aptX Lossless censé permettre de profiter de l'audio sans perte en Bluetooth (se limitant dans un premier temps au 16 bits/44.1 kHz, soit la qualité audio d'un CD. Il serait possible de basculer en 24 bits/96 kHz mais la compression entrainera alors des pertes). En sus d'écouteurs ou d'un casque compatibles, l'aptX Lossless nécessitera également un appareil Android, ce qui empêchera les possesseurs d'iPhone de profiter de cette technologie.(disponible au sein d'Apple Music, sans augmentation de tarif)Le Bluetooth LE Audio (dont fait partie le codec LC3) offrira également des optimisations pour les aides auditives et, permettant de transmettre un signal simultanément vers deux écouteurs stéréo, évitant qu'un de ces derniers ne fasse le relai vers le second. De nombreux constructeurs (Apple, Sony et d'autres) proposent déjà ce type de transmission en utilisant leurs propres astuces techniques. Les améliorations du Bluetooth LE Audio offriront également en standard(comme le propose déjà Apple en permettant de diffuser sur deux paires d' AirPods /Beats depuis un iPhone iPad ou une Apple TV , mais la technologie Auracast devrait permettre de diffuser l'audio sur davantage de périphériques).