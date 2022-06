iOS 16 affiche de nouvelles icônes en fonction de vos AirPods

À l'écoute

Le moins que l'on puisse dire est qu'Apple a le souci des détails.. Aussi, si vous décidez d'écouter avec vos AirPods Pro la playlist de la Keynote ( ici ) et notamment l'excellent 'Behind The Sun' d'ODESZA , vous verrez apparaître une petite icône en bleu sur le panneaudu Centre de contrôle et sur l'écran de verrouillage. Cette dernière remplace l'icône, qui s'affiche immuablement sous iOS 15.5 quel que soit l'appareil.