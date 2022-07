Sony renouvelle ses enceintes Bluetooth nomades (dès 149€)

La première de cordée est également la plus imposante, avec une poignée rétractable sur le dessus, une autonomie de 25 heures (l'enceinte se charge via un port USB-C mais sera également capable de fournir d l'énergie via un port USB-A), deux haut-parleurs maisons X-Balanced, deux tweeters, et deux radiateurs passifs aux extrémités afin d'appuyer les graves. L'enceinte embarque les technologie Mega Bass, ClearAudio+ et Live Sound, une entrée audio en mini jack, une certification IP67,les modes Party Connect (jusqu'à 100 enceintes) et Stereo Pair (pour obtenir un système stéréo avec deux enceintes) et l'annulation de l'écho pour optimiser le rendu lors des appels.Le constructeur propose également les SRS-XE200 et 300, avec un format plus compact, un design reprenant le concept de diffuser longiligne, une certification IP67, les modes Party Connect/Stereo Pair, l'annulation de l'écho lors des appels, un port USB-C, du Bluetooth 5.2 (avec les codecs SBC, AAC, LDAC) et une autonomie respective de 16 et 24 heures.