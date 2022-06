Un moniteur Sony 27" 4K 144 Hz HDMI 2.1 à 1099€ pensé pour la PS5 (mais pas uniquement)

Après avoir annoncé que davantage de jeux exclusifs à la PlayStation seront portés sur PC,. Les écrans M3 et M9 ont ainsi été conçus en pensant aux joueurs avec des dalles IPS de 27 pouces en 1080p à 240 Hz (le M3) et 4K 144 Hz (pour le M9), un temps de réponse de 1milliseconde de gris à gris, une certification DisplayHDR 400 (M3) et 600 (M9), deux ports HDMI 2.1 (absent de la gamme Apple) avec VRR (pour Variable Refresh Rate) sur PS5 et Nvidia G-Sync sur PC (étonnamment pas de certification FreeSync alors que la PlayStation 5 est équipée d'un SoC AMD) permettant de synchroniser le nombre d’images par seconde générées par la source avec le nombre d’images affichées par le moniteur, améliorant la fluidité et évitant les effets de tearing (déchirement de l'image), un port Display Port 1.4, un port USB-C fournissant 15W (un peu juste), un hub de 3 ports USB-A, des haut-parleurs intégrés et un éclairage RGB au dos de l'écran.Le Inzone M9 dispose également d'un rétroéclairage LED sur 96 zones et couvre également 95% de l'espace colorimétrique DCI-P3. Les deux moniteurs seront capables d'afficher le nombre d'image par seconde en jeu et passeront automatiquement du mode faible latence pour le jeu à un mode Cinema pour les vidéos. Le date de commercialisation du Inzone M3 n'a pas encore été dévoilée maisSony en a également profité pour lever le voile sur les casques sans fil pour joueurs Inzone H7 et H9 proposant une double connectivité 2,4 GHz via un dongle USB-A et Bluetooth, le son spatial 360 (avec un logiciel dédié sur PC), et la réduction active du bruit ambiant (réservée au H9 et s'appuyant sur la technologie équipant la série WH-1000XMX), le tout pour une autonomie de 40 heures (H3) et de 32 heures (H9).. Un modèle filaire H3 est également au programme avec son Spatial 360 à 99 euros