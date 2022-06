"Sony Honda Mobility", l'exemple à suivre pour l'Apple Car ?

Sony Honda Mobility

Apple Hyundai

Apple Foxconn

Après quelques concepts assez réussis (comme le Vision–S 02 ci-dessous),, pour y transcrire ses technologies maison (capteurs, IA, écrans, connectivité...) sans pour autant devoir réinventer la roue -au sens propre., qui devrait envahir aussi bien le Japon que les USA et l'Europe.Un temps, il fut envisagé que Cupertino reprenne la plateforme eGPM de Hyundai/Kia, mais les coréens ne semblaient pas ravis de devenir simples équipementiers de la marque à la Pomme., qui prévoit d'ailleurs de lancer sa propre plateforme et même de produire des modèles de Fisker -un petit constructeur qui peine encore à vraiment prendre son envol. Avec des usines implantées aux USA, la proximité avec les équipes de Tim Cook simplifieraient largement les opérations., mais le personnel en charge semble avoir du mal à rester en place : on ne compte plus les départs et les arrivées, ni même les débauchages chez les grands constructeurs -ce qui a d'ailleurs le don d'agacer Elon Musk. Dans l'intervalle, même si elle en a largement les moyens,ni d'éventuels outils de production. Seul signe récent du développement de l'AppleCar, la dernière version de CarPlay qui semble surtout cacher un OS complet dédié à la conduite...