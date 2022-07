Les écouteurs EPOS GTW 270 Hybrid gèrent désormais le microphone via le dongle USB-C

Pour rappel, en sus dru Bluetooth, le dongle USB-C des GTW 270 Hybrid permet de profiter de l'aptX Low Latency sur les périphériques compatibles, dont la Nintendo Switch, les PC, PlayStation 4/5, et certains périphériques Android selon EPOS. Cela fonctionne toutefois également sur iPhone (avec un adaptateur Lightning/USB, puis USB-A/USB-C), iPad et Mac, mais sans gestion du volume via iOS/iPadOS/macOS. Il faudra donc contrôler le niveau sonore depuis le logiciel de lecture ou l'application/jeu, si possible. Autre point à relever,, avec des fréquences graves présentes mais sans exagération (ce qui reste étonnant pour des écouteurs gaming), des médiums assez précis et des aigus clairs et définis. La dynamique est satisfaisante, et les écouteurs font preuve d'assez de punch pour accompagner le joueur dans ses pérégrinations ludiques. En communication, les EPOS sont dans la moyenne, avec une voix qui sera assez claire pour votre interlocuteur, tant que le bruit ambiant ne sera pas trop présent. Les EPOS GTW 270 Hybrid à 134,69€ au lieu de 149€