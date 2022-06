Serait-ce le premier cliché des AirPods Pro 2 (USB-C, Localiser, suivi de santé) ?

Les rumeurs vont bon train sur les AirPods 2 Pro, et le site 52Audio (qui avait publié les premières photos des AirPods 3 avant la présentation officielle) met en ligne aujourd'hui plusieurs rendus montrant ce qui pourrait être les futurs AirPods Pro 2, avec un boitier revu, disposant(bien que cela ressemble fortement à un port Lightning sur les images),, et intégrant sur le côté ce qui pourrait ressembler à deux trous permettant d'ajouter une dragonne (le site parle d'un microphone pour les fonctions d'aide auditive).Les écouteurs embarqueraient(H2 ?) a Bluetooth 5.2, LC3 et peut-être un codec maison pour l'audio sans perte ? ),ce qui avait déjà été évoqué par les différentes rumeurs. Les AirPods Pro ayant été présenté en octobre 2019 (avant d'ajouter le MagSafe en 2021), il ne serait pas étonnant qu'une nouvelle génération soit présentée dans les mois qui viennent. Les AirPods Pro à 209€ au lieu de 279€