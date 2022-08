Un boitier avec charge solaire pour les écouteurs Urbanista Phœnix

Reflect Eterna

Les écouteurs Phœnix disposent ainsi d'permettant selon la firme de faire le plein d'énergie grâce au panneau solaire,. Le boitier est plus imposant que les modèles traditionnels, mais il sera possible de laisser ce dernier au soleil pendant l'écoute afin de(une fois les écouteurs placés dans le boitier)(quelles seront les performances sous nos latitudes en hiver ?). Urbanista annonce une autonomie de 8 heures pour les écouteurs, poussée à 32 heures via le boitier de charge doté d'un port USB-C, une certification IPX4, du Bluetooth 5.2, ainsi que la réduction active du bruit ambiant (ANC), le tout pour un tarif fixé à 149 euros (il est possible de s'inscrire sur le site officiel afin d'être informé de leur disponibilité).Pour rappel,(actuellement en promotion à 179,10 euros au lieu de 199 euros) s'appuyant sur la technologie PowerFoyle de la firme Exeger. Pour la petite histoire, cette technologie devait être utilisée par JBL sur son projetannoncé en 2019 avant d'être annulé. Le casque Urbanista Los Angeles à 179,10€ au lieu de 199€