Un DAC USB/ampli casque 24 bits/96 kHz à 69€ chez Creative

Le nouveau venu combine un DAC USB et un amplificateur pour casque, répond au doux nom de Sound Blaster X1 et embarque un convertisseur Asahi Kasei Microdevices (AKM) AK4377 32 bits (THD+N de -109 dB et SNR de 128 dB) ainsi qu'un amplificateur opérationnel Ti/Burr-Brown INA1620., est doté d'un port USB-C et d'une sortie audio en mini jack 3,5 millimètres (16-600 Ω), ainsi que la technologie Super X-FI Headphone Holography (offrant un rendu Virtual Surround 5.1/7.1 au casque et la personnalisation du son via l'application dédiée SXFI).Le DAC permet également de profiter de la suite logicielle Sound Blaster Acoustic Engine sur Mac et PC (réduction des bruits de fond, mise en sourdine automatique du microphone lorsque l'utilisateur ne parle pas, mode Scout pour mettre en avant certains signaux audio, comme des bruits de pas).