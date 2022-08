Une webcam 2K à 49€ chez Creative

SmartComms Kit

NoiseClean-out

VoiceDetect

Les webcams fleurissent de toutes parts actuellement, les constructeurs ayant bien compris le regain d'intérêt des utilisateurs pour une image de qualité depuis la pandémie (et grâce aux webcams intégrées souvent médiocres). La nouvelle venue répond au doux nom de Creative Live! Cam Sync V3 (vous pouvez reprendre votre souffle) et propose une connexion en USB (câble de 180 centimètres, mais pas d'USB-C malheureusement),, deux microphones avec réduction de bruit, un cache-objectif, un champ de vision allant jusqu'à 95*, un zoom numérique /x3 et x4 et la possibilité de fixer la webcam sur un trépied (en option) via le filetage 1/4 de pouce intégré au support.Les utilisateurs de Windows bénéficieront en sus de la suite logiciellepermettant un réglage automatique du gain pour les microphones, le modepour éliminer les bruits de fond indésirables et la détection automatique de la voix via la fonction(pensez à cocher la case permettant de profiter de 20 euros de réduction). La webcam nécessite un Mac sous macOS 10.14 minimum, 600 Mo d'espace de stockage libre, et 4 Go de RAM. La webcam 2K Creative Live! Cam Sync V3 à 49,99€ au lieu de 69,99€ (coupon)