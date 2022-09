Voici les premiers clichés du Sub Mini de Sonos

Après un premier rendu 3D de ce qui serait le fameux caisson de basse connecté et compact de la firme publié par nos confrères de The Verge qui devraient accompagné le lancement officiel, certainement prévu pour la fin de l'année.Ce produit est évoqué par les rumeurs depuis plusieurs années, et arriverait à point pour venir épauler les propriétaires de système Sonos qui ne désirent (ou ne peuvent se permettre) pas se fendre des quelque 844 euros que demande l'unique modèle au catalogue actuellement.(en sus d'enceintes surround pour les barres de son ou pour l'ampli Sonos Amp ), libérant ainsi leur plein potentiel en prenant en charge les fréquences graves. Reste à connaitre le tarif et les performances de ce subwoofer compact qui, s'il est bien placé, pourrait venir compléter les systèmes des amateurs de la marque.