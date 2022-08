Sonos décale la sortie de son prochain produit (le mini subwoofer ?)

décidé de repousser un lancement de produit prévu

Et il ne s'agit pas d'une rumeur. A l'occasion des derniers résultats trimestriels de l'exercice 2022, le CEO de Sonos, Patrick Spence, avait déclaré que l'équipe reste déterminée à lancer deux nouveaux produits chaque année. Par la suite, son porte parole, Erin Pategas, a précisé que la firme avaitau premier trimestre 2023, vraisemblablement son très attendu caisson de basse.Pour rappel,Ce produit est évoqué par les rumeurs depuis plusieurs années, et arriverait à point pour venir épauler les propriétaires de système Sonos qui ne désirent ou ne peuvent dépenser les 840 euros de l'unique modèle au catalogue actuellement. Quelques semaines plus tard, les dépôts de FAC ont confirmé que l'appareil était bien réel et que son lancement pouvait être très proche.Précisons que la firme a enregistré. D'après elle, la situation macroéconomique actuelle, à l'origine d'un forte inflation, a affecté son segment d'activité. Sonos attribue en partie la faible demande pour sa nouvelle barre de son Sonos Ray, à la réduction des ventes mondiales de télévision.