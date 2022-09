Des AirPods Pro 2 pour aller avec l'iPhone 14 ?

Far Out

L'aventure continue

qu'il l'avait bien dit

j'ai signalé l'année dernière que les nouveaux AirPods Pro arriveraient en 2022, et maintenant on me dit que mercredi sera le grand jour où ils seront dévoilés !

Live Listen

A quelques jours dese veut plus aventureux dans ses prédictions dominicales (ou sa boule de cristal est peut-être connectée au bureau de Tim Cook...).Toutefois,, ne fournissant aucune indication sur le prix ou les dates de disponibilité... Il se contente de rappelerqu'il l'avait déjà annoncé précédemment :Côté design, les écouteurs -nom de code B698- pourraient avoir des, certains évoquent un look façon Buds. D'autres ciblent sur un boitier plus compact.Aux dernières rumeurs, plusieurs fonctionnalités sont attendues,(la prochaine version de la puce H1), une plus longue durée de vie de la batterie, un nouveau boîtier de charge avec la prise en charge de, une détection intra-auriculaire améliorée ou encore desIls pourraient également prendre en charge, ce qui offrirait plusieurs améliorations notables, aussi bien au niveau de. En effet, ce dernier fait partie de la norme Bluetooth LE basse énergie, qui -comme son nom l’indique- estEn outre, il(actuellement Apple permet de diffuser sur deux paires d' AirPods /Beats depuis un iPhone iPad ou une Apple TV ). Pour rappel, le SIG a publié les spécificités officielles du Bluetooth LE Audio en juillet dernier ( voir ici ).Par ailleurs,On notera la présence d'un petit trou qui pourrait être un microphone. Son utilisation semble incertaine mais il pourrait être utilisé pour la fonction d'accessibilité. De même on ne distingue pas très bien le port de l'accessoire,. Rappelons que les AirPods / Pro ne sont pas concerné par l'obligation du port unique (USB-C) qui entrera en vigueur au printemps 2023.