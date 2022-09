Quiet Comfort Earbuds II : Bose lance ses nouveaux écouteurs, concurrents des AirPods Pro Gen2

ce qui se traduit par une expérience d'écoute sans précédent et la réduction de bruit la plus efficace au monde pour les casques ou les écouteurs intra-auriculaires.

Les AirPods Pro Gen2 auront donc de nouveaux concurrents avec ces Bose Quiet Comfort Earbuds II , proposant(que ce soit pour les écouteurs où pour le boitier de charge qui étaient efficaces mais vraiment volumineux sur la première itération) et étrennant la technologie maison Bose CustomTune afin de personnaliser le rendu et la réduction active de bruit ambiant (ANC) en fonction de la forme unique de chaque oreilleTout simplement.Les Quiet Comfort Earbuds II de Bose disposent de quatre microphones par écouteurs (un à l'intérieur et trois à l'extérieur), d'un modeafin de garder une oreille sur l'environnement, d'une autonomie de 6 heures poussée à 24 heures via la boitier de charge doté d'un port USB-C (mais pas de charge sans fil), d'un certification IPX4, du Bluetooth 5.3 avec les codecs SBC et AAC, et sont livrés avec des embouts en deux parties (un stabilisateur qui épouse le contour de l’oreille et un embout en silicone en forme de parapluie qui crée un joint ferme à l'ouverture de l’oreille), chacune disponible en trois tailles afin de mieux s'adapter à chaque utilisateur. Les Quiet Comfort Earbuds II proposent des commandes tactiles et il sera possible, comme sur les AirPods Pro Gen2, de gérer le volume depuis les écouteurs en sus des contrôles traditionnels.