La nouvelle Beats Pill se cache au sein d'iOS 17.5 ! Lancement imminent !

La Beats Pill cachée au sein d'iOS 17.5 RC

Un lancement imminent !

Comme à son habitude (il avait publié des clichés du casque Solo 4 bien avant la sortie officielle), Aaron Perris a fouiné au sein des entrailles de la Release Candidate d'iOS 17.5 et n'a pas mis longtemps avantL'enceinte devrait donc être, tout en offrant un rendu sonore amélioré ainsi qu'une dragonne comme on a pu le voir sur les clichés de LeBron James et Daniel Ricciardo.Pour rappelavant de revenir sporadiquement sous la forme de collaoborations comme avec le fabricant de vêtements Stüssy et Book Projects, la firme de la star de la NBA Devin Booker.Avec cette nouvelle génération, Beats devrait proposer(le modèle de 2015 offrait 12 heures d'autonomie) et peut-être quelques fonctions inédites.