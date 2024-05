Serait-ce la première photo du casque Sonos Ace ?

Des premières images du casque Sonos Ace ?

Sonos Ace

Une présentation imminente ?

Le distributeur néerlandais partenaire de Sonos Schuurman a été un peu vite en besogne et a publié sur son site des clichés de ce qui semble bien être le premier casque Sonos. Ces clichés permettent de découvrir(dont les oreillettes englobent entièrement les oreilles de l'utilisateur),On aperçoit également, et, sur un second cliché, une housse de transport ainsi qu'une paire de câbles, dont un USB-C vers USB-C, et un USB-C vers mini jack 3,5mm. Autre information importante,Alors que le casque aurait dû être présenté ce mois-ci, i. Sonos devait auparavant lancer une nouvelle version de son App dédiée, et cette dernière doit être déployée dans la journée (le 7 mai). La firme a de grands espoirs quant à la carrière commerciale de ce casque puisqu'elle compterait en écouler entre 650 000 et 1 000 000 d'unités d'ici l'année prochaine.Pour rappel, le casque embarquerait une version optimisée de l'assistant vocal maison et pourrait se synchroniser avec les enceintes Sonos, certainement afin de faire passer le son automatiquement de l'un à l'autre comme il est actuellement possible entre les modèles nomades et sédentaires de la marque. La firme pourrait également