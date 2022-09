Une pédale Big Muff servant également d'interface audio chez Electro Harmonix

La Big Muff π permet d'ajouter un effet fuzz (parfois merveilleusement sale) et. David Gilmour en était un grand utilisateur, tout comme James Iha et Billy Corgan des Smashing Pumpkins, Carlos Santana, Jay Mascis dont l'effet teinte le son reconnaissable de Dinosaur Jr, Thurston Moore de Sonic Youth (qui utilise, en tout cas sur scène, la variante russe proposée par Sovtek), ou encore les Black Keys et les divins Mogwaï (une version limitée à 100 exemplaires et portant le nom du groupe existe. Elle s'échange d'ailleurs à des tarifs délirants).dont les excellentes Deluxe Memory Man QTron , et The Worm que j'affectionne tout particulièrement.Cette nouvelle édition Big Muff π Hardware Plugin se distingue en proposant un port USB afin de l'utiliser comme une interface audio, ou en tant que plugin (fonctionnant sur les principales STAN du marché, y compris Pro Tools, Abelton ou Logic Pro) doté d'une composante matérielle (la piste enregistrée passe par le circuit analogique). La pédale dispose de deux entrées et deux sorties (plus une sortie casque dotée d'un niveau indépendant), ainsi que de la possibilité de l'utiliser comme une pédale d'effet traditionnelle, par exemple sur scène. La distorsion de la Big Muff peut être utilisée sur une guitare, une basse ou un synthétiseur, mais également de manière créative sur les rythmiques (parfait sur des grosses caisses/caisses claires bien cracra) ou, pourquoi pas, une voix.(frais de port et de douane en sus).