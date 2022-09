Apogee lance la Boom, une nouvelle interface audio USB-C d'entrée de gamme

offrir des performances de niveau professionnel à un prix d'entrée de gamme

Après la Symphony Desktop lancée en 2020 et la Duet 3 présentée en juin 2021, c'est aujourd'hui au tour de la Boom,via l'application dédiée Apogee Control 2. La nouvelle venue embarque un convertisseur haut de gamme et propose une entrée combo jack/XLR en façade avec un préamplificateur intégré offrant un gain de 62 dB, une entrée jack instrument/ligne à l'arrière, deux sorties jack 6,35 millimètres pour le monitoring, et une sortie casque jack 6,35 millimètres en façade.(élaborée en partenariat avec le mixeur Bob Clearmountain) offrant un égaliseur 3 bandes, un compresseur et permettant d'ajouter un peu de chaleur et/ou une saturation afin d'agrémenter vos pistes (l'ECS est également disponible en plugin).L'interface audio est livrée avec la STAN (pour Station de travail Audio Numérique, ou DAW pour Digital Audio Workstation en anglais) Ableton Live Lite.