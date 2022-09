Faudra-t-il un iPhone 14/14 Pro pour profiter pleinement des AirPods Pro Gen2 ?

Cliquez sur l'image pour une démonstration des progrès du LC3 face au SBC

Selon les dires d'Apple, l. il est toutefois probable que ces améliorations s'appuient sur le Bluetooth 5.3 en sus des progrès du matériel embarqué (puce H2, nouveaux haut-parleurs). En effet, le Bluetooth 5.3 permet de profiter du Bluetooth LE Audio, comprenant le Low Complexity Communication Codec (ou LC3), offrant un rendu de qualité supérieur (bien que l'amélioration évoquée soit comparée au codec SBC, offrant un rendu peu satisfaisant, souvent délaissé par les constructeurs de produits audio de qualité au profit de l'aptX de Qualcomm et de l'AAC chez Apple)(dont fait partie le codec LC3)(comme le propose déjà Apple en permettant de diffuser sur deux paires d'AirPods/Beats depuis un iPhone/iPad ou une Apple TV).Le problème c'est qu'à part les nouveaux iPhone 14 et 14 Pro,. Cela reste à vérifier mais il est fort possible que l'autonomie maximum des AirPods Pro Gen2 ne soit disponible que pour les détenteurs des derniers (et coûteux) iPhone de Cupertino (il faudra également vérifier pour l'audio, l'AAC pouvant offrir de meilleures performances que le LC3).