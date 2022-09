Avez-vous des soucis de déconnexions avec les AirPods Pro 2 ?

Des déconnexions avec les AirPods Pro 2

AirPods Pro 2 connectés, mais pas de son

Les différents témoignages recueillis sur les réseaux sociaux ainsi que sur le forum de nos confrères de MacRumors évoquentque ce soit avec les firmwares 5A374 (installé en usine) ou 5A377 ( une mise à jour proposée vendredi 23 septembre , jour de la commercialisation des écouteurs) sur des iPhone, des iPad, mais également des périphériques tiers comme des téléviseurs.ou encore se déconnectent et reconnectent sporadiquement durant la lecture de musique ou de vidéos. Deux autres utilisateurs évoquent une sorte d'écho lorsqu'ils avancent ou reculent au sein d'une vidéo via YouTube ou Netflix (le son redevient normal après avoir navigué à nouveau au sein de la vidéo) ou lors d'appels avec la réduction active de bruit ambiant enclenchée. Ce genre de souci n'est toutefois pas nouveau et se retrouve également sur d'autres modèles d'AirPods, dont les AirPods Pro de première générationDe notre côté,(tous disposant désormais du firmware 5A377). N'hésitez pas à nous faire part de vos éventuelles mésaventures et solutions dans les commentaires ci-dessous.