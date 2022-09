Une mise à jour majeur pour Audacity (VST3, édition non destructive, toujours gratuit)

La STAN gratuite s'améliore

Parfait pour apprendre la M.A.O

Appartenant désormais au Muse Group, le regroupement de logiciels audio lancé par Ultimate Guitar et comprenant MuseScore,(en sus des Audio Units, LV2, LADSPA),(les informations du fichier d'origine édité ne seront pas supprimées, permettant de se lancer dans l'expérimentation sans craindre de ne pas pouvoir revenir à la version originale)., mais Muse Group a racheté les droits de la marque. Le but de la manœuvre est de faire cohabiter des logiciels gratuits comme MuseScore (permettant d'éditer et de lire des partitions) et Audacity tout en proposant des services supplémentaires optionnels et payants (comme des options de partage ou un stockage dans le cloud) afin de permettre de maintenir les programmes à jour et de les faire évoluer au fil du temps.Pour rappel, Audacity est une STAN -- open source et gratuite. Disponible sur macOS, Windows et Linux, elle permet, après un téléchargement de 23,6 Mo , de se frotter au monde merveilleux de l'enregistrement et l'édition audio. Même si nous sommes loin des possibilités infinies des cadors du genre que sont Pro Tools d'Avid, Cubase, Ableton Live, ou Logic Pro et son pendant gratuit GarageBand